Украина ответила на слова Трампа о встрече с Путиным: Ничего нового

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В Украине не видят ничего нового в заявлении Дональда Трампа о подготовке встречи с диктатором Владимиром Путиным, он и раньше говорил о планах такой встречи. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.

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По его словам, позиция Украины "очень проста": она хочет завершить войну справедливо для себя и видит, что Трамп тоже "настроен решительно на прекращение войны".

Главным для Украины Тихий назвал предстоящую встречу президентов Трампа и Владимира Зеленского: "Потому что для нас главное – это совместно работать с Америкой ради мира".

Относительно возможной встречи Трампа и Путина спикер напомнил, что это не первое такое заявление, поэтому он "не очень понимает, почему в медиа это приобрело такой резонанс".

"Конечно, сейчас внимание повышено, все следят за каждым заявлением, но опять же, мы готовимся к контактам украинско-американским на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации", – подытожил он.

Накануне Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Путиным, но не назвал конкретные сроки. В Кремле заявили, что конкретных планов встречи нет.

Ранее, 7 января, новоизбранный американский лидер допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "гораздо быстрее, чем через шесть месяцев". Однако подчеркнул, что встреча до инаугурации была бы неуместной.