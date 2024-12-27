МЗС: Україна все підготувала для другого Саміту миру, але "подія заради події не потрібна"

Георгій Тихий (Скриншот із відео)

Україна все підготувала до другого Саміту миру та перебуває у сильній дипломатичній позиції. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами "формули миру". Тобто Україна, станом на зараз, можна сказати, теж у сильній дипломатичній позиції, бо має все підготовлене", – сказав він.

Тихий зазначив, що зараз відбуваються "історичні, тектонічні процеси" у світі, маючи на увазі прихід до влади обраного президента США Дональда Трампа з його адміністрацією, і політичні процеси у країнах Євросоюзу.

"Але, звісно, для того, щоб саміт цей відбувся, щоб він був результативним, потрібна підготовка. Тобто терміни, які озвучувалися, були орієнтовними, і Україна завжди намагається все зробити якомога швидше, як ви знаєте", – заявив речник МЗС.

Очікувалося, що другий Саміт миру буде проведено наприкінці листопада.

Підсумовуючи, Тихий наголосив, що "подія заради події не потрібна", Україні потрібне щось результативне, і саме над цим триває робота.