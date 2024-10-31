Україна за запрошення Росії на Саміт миру, але проти угоди коштом України – Сибіга

Міністр зауважив, що мир за будь-яку ціну є "капітуляцією, окупацією, депортаціями й тортурами" – і Україна "ніколи не погодиться на це"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Російських представників варто запросити на другий мирний Саміт, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Слова посадовця на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру у Монреалі передає Укрінформ.

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди коштом України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", – заявив міністр.

Посадовець наголосив, що "непокаране зло повертається більшим", а також закликав учасників міжнародного заходу "спільно спинити це зло раз і назавжди".

Сибіга зазначив, що варто знайти у світі інший народ, який прагнув би миру сильніше за українців, проте мир за будь-яку ціну є "капітуляцією, окупацією, депортаціями й тортурами" – і Україна "ніколи не погодиться на це".