Украина за приглашение РФ на Саммит мира, но против договора за счет Украины – Сибига

Министр отметил, что мир любой ценой является "капитуляцией, оккупацией, депортациями и пытками" – и Украина "никогда не согласится на это"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Российских представителей следует пригласить на второй мирный Саммит, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Слова должностного лица на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале передает Укринформ.

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"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей", – заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что "ненаказанное зло возвращается большим", а также призвал участников международного мероприятия "совместно остановить это зло раз и навсегда".

Сибига отметил, что стоит найти в мире другой народ, который стремился бы к миру сильнее украинцев, однако мир любой ценой является "капитуляцией, оккупацией, депортациями и пытками" – и Украина "никогда не согласится на это".