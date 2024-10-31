Украина за приглашение РФ на Саммит мира, но против договора за счет Украины – Сибига
Российских представителей следует пригласить на второй мирный Саммит, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Слова должностного лица на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале передает Укринформ.
"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей", – заявил министр.
Чиновник подчеркнул, что "ненаказанное зло возвращается большим", а также призвал участников международного мероприятия "совместно остановить это зло раз и навсегда".
Сибига отметил, что стоит найти в мире другой народ, который стремился бы к миру сильнее украинцев, однако мир любой ценой является "капитуляцией, оккупацией, депортациями и пытками" – и Украина "никогда не согласится на это".
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- 18 октября президент Зеленский сообщил, что в ноябре будет завершен окончательный план переговоров между Украиной и Россией, основанный на украинской Формуле мира.