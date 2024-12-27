МИД: Украина все подготовила для второго Саммита мира, но "событие ради события не нужно"

Георгий Тихий (Скриншот видео)

Украина все подготовила ко второму Саммиту мира и находится в сильной дипломатической позиции. Об этом на брифинге сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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"Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции по пунктам "формулы мира". То есть Украина, по состоянию на данный момент, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", – сказал он.

Тихий отметил, что сейчас происходят "исторические, тектонические процессы" в мире, имея в виду приход к власти избранного президента США Дональда Трампа с его администрацией и политические процессы в странах Евросоюза.

"Но, конечно, для того, чтобы саммит этот состоялся, чтобы он был результативным, нужна подготовка. То есть озвучиваемые сроки были ориентировочными, и Украина всегда пытается все сделать как можно быстрее, как вы знаете", – заявил спикер МИД.

Ожидалось, что второй Саммит мира будет проведен в конце ноября.

Подытоживая, Тихий подчеркнул, что "событие ради события не нужно", Украине нужно что-то результативное, и именно над этим идет работа.