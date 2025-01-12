Швейцария готова принять саммит Трампа и Путина, если они попросят
Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если они попросят об этом. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникаций дипломатического ведомства страны, передает издание Le Temps.
"После саммита [мира] в Бюргенштоке Украину, Россию и США регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", – рассказал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
Накануне, 9 января, Трамп заявил, что готовится его встреча с Путиным, но не назвал конкретные сроки. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов встречи нет.
Уже 10 января Песков заявил, что и Путин и Трамп "демонстрируют взаимную готовность к встрече, но движения в эту сторону" должны начаться только после вступления американского президента в должность.
Спикер Украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Киев не видит ничего нового в заявлении Трампа о подготовке встречи с Путиным и сообщил о подготовке встреч Владимира Зеленского и новоизбранного президента США.
Еще раньше, 7 января, Трамп допустил, что мог бы встретиться с Путиным "гораздо быстрее, чем через шесть месяцев". Однако он подчеркнул, что встреча к инаугурации была бы неуместной.
В июне 2021 года Швейцария уже принимала переговоры с участием российского диктатора: тогда он встречался в Женеве с действующим президентом Штатов Джо Байденом.
Следует отметить, что уже в 2022 году Россия включила Швейцарию в свой официальный перечень недружественных государств из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Также Швейцария ратифицировала Римский статут, согласно которому она должна арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Впрочем, в сентябре 2024 требования этого ордера не выполнила Монголия, и диктатор смог посетить страну.
- В июне 2024 года в швейцарском городке Бюргеншток состоялся первый Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.
- В сентябре Швейцария поддержала так называемый китайско-бразильский "мирный план", МИД сообщил, что украинская сторона "разочарована" этим.
- Ожидалось, что второй саммит мира будет проведен в конце ноября. В конце декабря украинский МИД заявил, что к мероприятию все готово, но "событие ради события не нужно", Киеву нужно что-то результативное, и именно над этим продолжается работа. Саммит неизвестно, но в август глава ОП Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение мероприятия в одном из государств Глобального Юга.