В 2021 году российский диктатор встречался в Женеве с Байденом, после начала полномасштабного вторжения РФ считает Швейцарию недружественной страной.

Дональд Трамп и Владимир Путин (Иллюстративное фото со встречи в Хельсинки в 2019 году: EPA)

Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если они попросят об этом. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникаций дипломатического ведомства страны, передает издание Le Temps.

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"После саммита [мира] в Бюргенштоке Украину, Россию и США регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", – рассказал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Накануне, 9 января, Трамп заявил, что готовится его встреча с Путиным, но не назвал конкретные сроки. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов встречи нет.

Уже 10 января Песков заявил, что и Путин и Трамп "демонстрируют взаимную готовность к встрече, но движения в эту сторону" должны начаться только после вступления американского президента в должность.

Спикер Украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Киев не видит ничего нового в заявлении Трампа о подготовке встречи с Путиным и сообщил о подготовке встреч Владимира Зеленского и новоизбранного президента США.

Еще раньше, 7 января, Трамп допустил, что мог бы встретиться с Путиным "гораздо быстрее, чем через шесть месяцев". Однако он подчеркнул, что встреча к инаугурации была бы неуместной.

В июне 2021 года Швейцария уже принимала переговоры с участием российского диктатора: тогда он встречался в Женеве с действующим президентом Штатов Джо Байденом.

Следует отметить, что уже в 2022 году Россия включила Швейцарию в свой официальный перечень недружественных государств из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также Швейцария ратифицировала Римский статут, согласно которому она должна арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Впрочем, в сентябре 2024 требования этого ордера не выполнила Монголия, и диктатор смог посетить страну.

В июне 2024 года в швейцарском городке Бюргеншток состоялся первый Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.

В сентябре Швейцария поддержала так называемый китайско-бразильский "мирный план", МИД сообщил, что украинская сторона "разочарована" этим.

Ожидалось, что второй саммит мира будет проведен в конце ноября. В конце декабря украинский МИД заявил, что к мероприятию все готово, но "событие ради события не нужно", Киеву нужно что-то результативное, и именно над этим продолжается работа. Саммит неизвестно, но в август глава ОП Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение мероприятия в одном из государств Глобального Юга.