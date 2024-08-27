Ермак: Было бы правильно провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга

Андрей Ермак заявил о необходимости подготовки совместного плана, в основе которого будет лежать Формула мира

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Место проведения второго Саммита мира пока не определено, но Украина рассчитывает, что мероприятие состоится в одном из государств Глобального Юга. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы хотим, и это было бы правильно, чтобы второй Саммит мира состоялся, это было бы знаково, в одной из стран Глобального Юга. Сказать, что сегодня это место определено – нет, потому что важно именно содержание и готовность совместного плана, над которым мы работаем", – заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что вскоре этот план будет готов. И важно делать все, чтобы большинство стран поддержали его, добавил Ермак.

В то же время, Ермак рассказал, что первый Саммит мира продемонстрировал, что более 100 стран поддерживают Формулу мира президента Владимира Зеленского и считают, что это основа для совместного плана.

Также глава ОП упомянул переговоры Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Во время последней встречи и визита Моди он абсолютно четко сказал, что Индия не поддержит никаких планов или предложений, которые будут включать компромисс по территориальной целостности Украины. Услышать это от страны-члена БРИКС – это очень важно", — заявил Ермак.

20 июня 2024 года глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

В тот же день глава МИД Кулеба заявил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга.

10 июля Bloomberg заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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