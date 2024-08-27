Єрмак: Було б правильно провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня
Місце проведення другого Саміту миру поки не визначено, але Україна розраховує, що захід відбудеться в одній із держав Глобального Півдня. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
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"Ми хочемо, і це було б правильно, щоб другий Саміт миру відбувся, це було б знаково, в одній із країн Глобального Півдня. Сказати, що сьогодні це місце визначено – ні, тому що важливими є саме зміст і готовність спільного плану, над яким ми працюємо", – заявив Єрмак.
Очільник ОП наголосив, що невдовзі цей план буде готовий. І важливо робити все, щоб більшість країн підтримали його, додав Єрмак.
Водночас Єрмак розповів, що перший Саміт миру продемонстрував, що понад 100 країн підтримують Формулу миру президента Володимира Зеленського і вважають, що це основа для спільного плану.
Також глава ОП згадав перемовини Зеленського з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"Під час останньої зустрічі й візиту Моді, він абсолютно чітко сказав, що Індія не підтримає жодні план чи пропозицію, які будуть містити компроміс щодо територіальної цілісності України. Почути це від країни-члена БРІКС – це дуже важливо", – заявив Єрмак.
- 20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.
- Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального Півдня.
- 10 липня Bloomberg заявило: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.
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