Єрмак: Було б правильно провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня

Андрій Єрмак заявив про необхідність підготовки спільного плану, в основі якого лежатиме Формула миру

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Місце проведення другого Саміту миру поки не визначено, але Україна розраховує, що захід відбудеться в одній із держав Глобального Півдня. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ми хочемо, і це було б правильно, щоб другий Саміт миру відбувся, це було б знаково, в одній із країн Глобального Півдня. Сказати, що сьогодні це місце визначено – ні, тому що важливими є саме зміст і готовність спільного плану, над яким ми працюємо", – заявив Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що невдовзі цей план буде готовий. І важливо робити все, щоб більшість країн підтримали його, додав Єрмак.

Водночас Єрмак розповів, що перший Саміт миру продемонстрував, що понад 100 країн підтримують Формулу миру президента Володимира Зеленського і вважають, що це основа для спільного плану.

Також глава ОП згадав перемовини Зеленського з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Під час останньої зустрічі й візиту Моді, він абсолютно чітко сказав, що Індія не підтримає жодні план чи пропозицію, які будуть містити компроміс щодо територіальної цілісності України. Почути це від країни-члена БРІКС – це дуже важливо", – заявив Єрмак.

20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального Півдня.

10 липня Bloomberg заявило: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

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