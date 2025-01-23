Сикорский: Путин должен заслужить встречу с Трампом

По словам главы МИД Польши, Украина способна продолжать борьбу с РФ, а у агрессора ситуация плохая

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин должен заслужить встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение на "украинском завтраке" в Давосе озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

Он назвал Трампа лидером свободного мира, а Путина – изгоем и военным преступником, которого обвиняют в краже украинских детей. Сикорский считает, что если их встреча состоится слишком рано, то российский диктатор может не так ее расценить.

"Я бы предположил, что Путин должен заслужить встречу. Потому что, если он получит ее слишком рано, это превысит его значимость и создаст неправильное представление о ситуации", – сказал Сикорский.

Глава польского МИД уверен, что Украина способна бороться с Россией и в 2025 году. А вот сама страна-агрессор, по его мнению, находится в плохой ситуации, так как экономика России "идет на дно".

Сикорский отметил, что Трамп хорошо начал свое президентство, признав, что именно Путин должен изменить свою позицию, а не Украина.

"Если я могу предложить что-то новой администрации, исходя из глубокого опыта страны, которая предупреждала остальной Запад о Путине и к которой не всегда прислушивались, так это то, что это не тот Путин, которого знал президент Трамп во время своего первого срока", – подчеркнул Сикорский.

7 января 2025 года избранный американский лидер допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "значительно быстрее, чем через шесть месяцев". Однако отметил, что встреча до инаугурации была бы неуместной.

9 января Трамп заявил, что уже готовится его встреча с Путиным, но не назвал сроков.

12 января сообщалось, что будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц анонсировал телефонный разговор между Трампом и Путиным в ближайшие недели.

20 января CNN заявляло, что Трамп поручил помощникам организовать созвон с Путиным уже на днях.