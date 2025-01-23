Трамп про закінчення війни: Питайте у Росії, Україна готова

Напередодні президент Штатів пригрозив РФ високими податками, митами та санкціями, якщо незабаром не буде укладено мирну угоду

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент США Дональд Трамп порадив звернутися до Росії з питанням про мирний договір й зазначив, що Україна готова укласти відповідну угоду. Про це політик повідомив під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Трампа запитали, чи буде укладена мирна угода між Україною та Росії, коли він візьме участь у форумі наступного року.

"Ну, вам доведеться спитати Росію. Україна готова укласти угоду", – відповів Трамп.

Він зазначив, що ця війна ніколи не повинна була починатися, і вчергове заявив, що якби він був на президентській посаді, то війна не розпочалась би.

Напередодні, 22 січня, Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.

Таку ідею з радістю зустрів генсек НАТО Марк Рютте. Він сподівається, що Європа тепер також активізується із санкціями, аби "задушити російську економіку" та зменшити військову скарбницю РФ.

Під час виступу у Давосі Трамп заявив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Україною та Росією.

Також американський лідер зазначив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити російсько-українську війну.