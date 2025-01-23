Трамп об окончании войны: Спрашивайте у России, Украина готова

Накануне президент Штатів пригрозил РФ высокими налогами, пошлинами и санкциями, если в скором времени не будет заключено мирное соглашение

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Президент США Дональд Трамп посоветовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение. Об этом политик сообщил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трампа спросили, будет ли заключено мирное соглашение между Украиной и Россией, когда он примет участие в форуме в следующем году.

"Ну, вам придется спросить Россию. Украина готова заключить соглашение", – ответил Трамп.

Он отметил, что эта война никогда не должна была начинаться, и в очередной раз заявил, что будь он на президентском посту, то война не началась бы.

Накануне, 22 января, Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.

Такую идею с радостью встретил генсек НАТО Марк Рютте. Он надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.

Во время выступления в Давосе Трамп заявил, что его команда будет работать над мирным соглашением между Украиной и Россией.

Также американский лидер отметил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить российско-украинскую войну.