"Он не ангел". Трамп возложил на Зеленскую часть ответственности в войне

Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский не должен был допустить войны

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент США Дональд Трамп возложил на украинского коллегу Владимира Зеленского часть ответственности за начало полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что тот "не ангел". Такое мнение американский президент высказал в интервью телеканалу Fox News.

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Трамп сказал, что война "должна закончиться немедленно", утверждая, что количество погибших, вероятно, намного превышает официальные оценки, и добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не должен был" начинать вторжение в 2022 году.

В очередной раз американский президент пообещал ввести против России жесткие санкции, отметив, что не хочет этого делать.

"Я не хочу этого делать. Знаете, я люблю россиян. Они отличные люди. Я не хочу этого делать. Но мы должны закончить эту войну", – заявил он.

Также Трамп высказался об украинском коллеге.

"Он [Зеленский] не ангел. Он не должен был допустить этой войны [полномасштабного вторжения России]", – сказал Трамп.

В то же время он добавил, что Зеленский боролся с "намного большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным".

"Он не должен был этого делать, потому что мы могли заключить соглашение <…> Я мог бы так легко заключить это соглашение, а Зеленский решил, что "я хочу воевать"", – отметил американский президент.

Во время выступления в Давосе Трамп заявил, что его команда будет работать над мирным соглашением между Украиной и Россией.

23 января Трамп посоветовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение.