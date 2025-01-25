Що означають перші рішення Дональда Трампа і чого Україні чекати від нової адміністрації Білого дому?

Чи є Ілон Маск "неонацистом" і чи дійсно світ іде до "правого консерватизму"?

Чи зруйнує Трамп "зелене" майбутнє світу?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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