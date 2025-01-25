Что означают первые решения Дональда Трампа и чего Украине ждать от новой администрации Белого дома?

Является ли Илон Маск "неонацистом" и действительно ли мир идет к "правому консерватизму"?

Разрушит ли Трамп "зеленое" будущее мира?

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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