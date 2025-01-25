Зеленский: Трамп может завершить полномасштабную войну быстрее всех в мире
Президент Владимир Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп может завершить полномасштабную войну быстрее, чем кто-либо другой. Об этом он рассказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали.
Зеленский рассказал, что во время встреч с Трампом обсуждал Будапештский меморандум, вступление Украины в НАТО и зачем это стране, гарантии безопасности и другие темы.
Однако пока Трамп не может знать всех деталей завершения полномасштабной войны, но может это сделать быстрее, чем кто-либо.
"Трамп — благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и другим составляющим — может это ускорить. Он может даже это сделать быстрее всех в мире сегодня, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других", – подчеркнул президент.
Он отметил, что Китай также имеет большое влияние, но у США это влияние, по его мнению, больше.
- 23 января Трамп заявил, что усилия США по достижению мира между Россией и Украиной продолжаются.
- В тот же день он отметил, что Украина готова к миру и о прекращении огня следует спрашивать у России.
- 24 января Зеленский заявил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну.
- Президент Трамп возложил на Зеленского часть ответственности за войну и заявил, что тот "не ангел".