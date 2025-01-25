Зеленский: Трамп может завершить полномасштабную войну быстрее всех в мире

По словам Зеленского, влияние США в мире сейчас больше, чем у Китая

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп может завершить полномасштабную войну быстрее, чем кто-либо другой. Об этом он рассказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали.

Зеленский рассказал, что во время встреч с Трампом обсуждал Будапештский меморандум, вступление Украины в НАТО и зачем это стране, гарантии безопасности и другие темы.

Однако пока Трамп не может знать всех деталей завершения полномасштабной войны, но может это сделать быстрее, чем кто-либо.

"Трамп — благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и другим составляющим — может это ускорить. Он может даже это сделать быстрее всех в мире сегодня, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Китай также имеет большое влияние, но у США это влияние, по его мнению, больше.