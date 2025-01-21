Росія вдарила по залізниці в межах Дніпра, поранено трьох працівників – фото наслідків
Вранці 21 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по залізниці у Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
За його словами, ворог вдарив по залізниці у Придніпровську – житловому масиву у межах Дніпра.
"Діяли чітко. При оголошенні тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо", – написав Перцовський.
Водночас внаслідок влучання поранено троє залізничників.
Крім того, російські окупанти атакували Синельниківський район, там двоє поранених.
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