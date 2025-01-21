Росія вдарила по залізниці в межах Дніпра, поранено трьох працівників – фото наслідків

Удар прийшовся по залізничній інфраструктурі у Придніпровську

Фото: Укрзалізниця

Вранці 21 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по залізниці у Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, ворог вдарив по залізниці у Придніпровську – житловому масиву у межах Дніпра.

"Діяли чітко. При оголошенні тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо", – написав Перцовський.

Водночас внаслідок влучання поранено троє залізничників.

Фото: Олександр Перцовський/Facebook

Крім того, російські окупанти атакували Синельниківський район, там двоє поранених.

Вранці 18 січня Росія атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер", під атакою були Шевченківський та Деснянський райони.

Також Росія вдарила по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі, 10 осіб постраждали.