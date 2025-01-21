Росія вдарила по залізниці в межах Дніпра, поранено трьох працівників – фото наслідків
Фото: Укрзалізниця

Вранці 21 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по залізниці у Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, ворог вдарив по залізниці у Придніпровську – житловому масиву у межах Дніпра.

"Діяли чітко. При оголошенні тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо", – написав Перцовський.

Водночас внаслідок влучання поранено троє залізничників.

Фото: Олександр Перцовський/Facebook
Фото: Олександр Перцовський/Facebook

Крім того, російські окупанти атакували Синельниківський район, там двоє поранених.

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