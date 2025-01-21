Россия ударила по железной дороге в пределах Днепра, ранены трое людей – фото последствий
Утром 21 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по железной дороге в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник "Укрзализныци" Александр Перцовский.
По его словам, враг ударил по железной дороге в Приднепровске – жилом массиве в черте Днепра.
"Действовали четко. При объявлении тревоги закрепили поезд, собрали пассажиров и прошли в укрытие депо", – написал Перцовский.
В то же время в результате попадания ранены трое железнодорожников.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Синельниковский район, там двое раненых.
- Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер", под атакой находились Шевченковский и Деснянский районы.
- Также Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, 10 пострадали.