Россия ударила по железной дороге в пределах Днепра, ранены трое людей – фото последствий

Удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре в Приднепровске

Фото: Укрзализныця

Утром 21 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по железной дороге в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, враг ударил по железной дороге в Приднепровске – жилом массиве в черте Днепра.

"Действовали четко. При объявлении тревоги закрепили поезд, собрали пассажиров и прошли в укрытие депо", – написал Перцовский.

В то же время в результате попадания ранены трое железнодорожников.

Фото: Александр Перцовский/Facebook

Кроме того, российские оккупанты атаковали Синельниковский район, там двое раненых.

Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер", под атакой находились Шевченковский и Деснянский районы.

Также Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, 10 пострадали.