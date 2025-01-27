В Днепре из-за российской атаки побиты три многоэтажки

Фото: ГСЧС

В ночь на 27 января Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", есть последствия в Днепре и области – в частности, повреждены многоэтажные дома. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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ГСЧС информирует, что в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома.

Кроме того, повреждены еще два жилых дома – тоже многоэтажных, как сообщил Лысак.

Спасатели оперативно потушили пожар, работы по обследованию продолжаются.

В Самаровском районе пострадала инфраструктура, произошел пожар. Также повреждены три частных дома и хозяйственное сооружение.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Лысак отметил, что вечером и ночью над областью было уничтожено 13 вражеских беспилотников.

Россия почти каждую ночь атакует Украину беспилотниками, запуская как ударные дроны, так и имитаторы, чтобы рассредоточить украинскую ПВО.

21 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по железной дороге в Днепропетровской области, ранив трех работников.

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