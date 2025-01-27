Россия запустила более сотни беспилотников по Украине: пострадали четыре области

В Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях поражены дома и инфраструктурные объекты

Фото: ГСЧС Днепропетровской области

С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 57 дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома.

В частности, в Днепре в результате атаки загорелась крыша девятиэтажного дома. Повреждены еще два жилых дома – тоже многоэтажные.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров, ликвидация пожара площадью 500 квадратных метров продолжается.

По данным Воздушных сил, предварительно в результате очередной атаки по Украине обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия атаки.

Россия почти каждую ночь атакует Украину беспилотниками, запуская как ударные дроны, так и имитаторы, чтобы рассредоточить украинскую ПВО.

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