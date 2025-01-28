Россияне ударили по машине с надписью "люди" в Покровске – есть погибшая и пострадавшие
Фото: Донецкая областная прокуратура

В Покровске Донецкой области россияне ударили дроном по гражданскому авто – погиб человек, двое раненых, сообщила областная прокуратура. На фото ниже видно цензурированное тело погибшей, 18+.

По данным следствия, в 13:00 российская армия атаковала беспилотником гражданское авто ВАЗ-2106, на капоте которого была надпись "люди".

Из-за попадания дрона несовместимые с жизнью телесные повреждения получила женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении, 60-летний водитель и еще одна гражданка 52 лет получили ранения.

Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь, отметили правоохранители.

Начато расследование по факту военного преступления, максимально возможное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура
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