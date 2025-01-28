Росіяни вдарили по машині з написом "люди" у Покровську – є загибла та постраждалі серед цивільних
У Покровську на Донеччині росіяни вдарили дроном по цивільному авто – загинула людина, двоє поранених, повідомила обласна прокуратура. На фото нижче видно цензуроване тіло загиблої, 18+.
За даними слідства, о 13:00 російська армія атакувала безпілотником цивільне авто ВАЗ-2106, на капоті якого був напис "люди".
Через влучання дрона несумісні з життям тілесні ушкодження отримала жінка, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років дістали поранення.
Наразі постраждалим надається кваліфікована медична допомога, зазначили правоохоронці.
Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, максимально можливе покарання – довічне ув'язнення.
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