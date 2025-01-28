Росіяни вдарили по машині з написом "люди" у Покровську – є загибла та постраждалі серед цивільних

Фото: Донецька обласна прокуратура

У Покровську на Донеччині росіяни вдарили дроном по цивільному авто – загинула людина, двоє поранених, повідомила обласна прокуратура. На фото нижче видно цензуроване тіло загиблої, 18+.

За даними слідства, о 13:00 російська армія атакувала безпілотником цивільне авто ВАЗ-2106, на капоті якого був напис "люди".

Через влучання дрона несумісні з життям тілесні ушкодження отримала жінка, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років дістали поранення.

Наразі постраждалим надається кваліфікована медична допомога, зазначили правоохоронці.

Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, максимально можливе покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура