МВА: У Покровську побільшало місць, куди не можуть проїхати рятувальники та евакуаційні авто

Сергій Добряк закликав людей, родичі яких все ще залишаються в Покровську, вмовити їх евакуюватися

Покровськ (Фото: Maria Senovilla/EPA)

У Покровську Донецької області наразі складна безпекова ситуація і є проблемні райони, куди вже не доїжджають співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він закликав людей, родичі яких все ще залишаються в Покровську чи громаді, вмовити їх евакуюватися.

"Останній тиждень побільшало місць в місті, куди не може приїхати Державна служба з надзвичайних ситуацій, не дай боже поруч будинок там буде горіти, і щоб не перекинулось полум'я на будинок, де люди живуть", – сказав Добряк.

Він додав, що є проблемні ділянки, куди вже не доїжджають рятувальники, фахівці МВА та евакуаційні автівки. Мешканцям цих районів, які хочуть евакуюватися, доводиться виходити пішки, заявив Добряк.