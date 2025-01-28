На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.

Ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати Leopard.

Танк українських військових, маневруючи, бив прямим наведенням з-під прикриття будинків селища, до якого і намагалися штурмом на бронемашинах прорватися росіяни.

Військові зазначили, що вдалося влучити щонайменше у п'ять ворожих бойових броньованих машин, а в деякі й по кілька разів, розтрощивши всю колону з десантом окупантів.