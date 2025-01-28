На найгарячішому напрямку Leopard знищив колону із п’яти російських бронемашин – відео
На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.
Ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати Leopard.
Танк українських військових, маневруючи, бив прямим наведенням з-під прикриття будинків селища, до якого і намагалися штурмом на бронемашинах прорватися росіяни.
Військові зазначили, що вдалося влучити щонайменше у п'ять ворожих бойових броньованих машин, а в деякі й по кілька разів, розтрощивши всю колону з десантом окупантів.
- 30 грудня 2024-го Сирський повідомляв, що в останні тижні року російські війська втрачають у Донецькій області до 1700 осіб на добу.
- 2 січня 2025 року в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті, проте росіяни сподіваються уникнути боїв безпосередньо у місті.