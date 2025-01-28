На Покровском направлении украинский экипаж танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала соответствующее видео.

Вражеская колонна ехала по полевой дороге у лесополосы, когда попала под огонь пушки Leopard.

Танк украинских военных, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, в который и пытались штурмом на бронемашинах прорваться россияне.

Военные отметили, что удалось попасть по меньшей мере в пять вражеских боевых бронированных машин, а в некоторые и по несколько раз, разбив всю колонну с десантом оккупантов.