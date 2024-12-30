В Донецкой области армия РФ теряет по 1700 убитыми и ранеными в день – Сырский

По словам главкома, враг продолжает тактику мясных штурмов, что приводит к значительным потерям со стороны РФ

Фото: Александр Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам работы в подразделениях и частях, обороняющих Донецкую область, заявил, что в последнюю неделю российские войска теряют по 1700 человек в сутки.

По его словам, враг продолжает использовать тактику мясных штурмов.

"Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году эта цифра составляет уже 427 000. Львиная часть этих потерь – результат героических действий наших воинов в Донецкой области", – отметил главком.

Сырский сообщил, что с командирами были разработаны меры по улучшению эффективности поражения противника, надежному удержанию позиций, бесперебойной поставке боеприпасов и дронов, а также усилению подразделений, защищающих передовую линию.

Особое внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и быстрой эвакуации раненых военных.

"Наша цель на этом направлении – максимальное уничтожение врага и его резервов", – подытожил главком.

28 декабря 2024 года Сырский заявил, что в текущем году потери России в войне составляют более 400 000 военных убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 декабря украинские военные ликвидировали 787 940 оккупантов.