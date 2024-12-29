Бугаев пошел воевать после того, как в сентябре был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков

Алексей Бугаев (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Вооруженные силы Украины ликвидировали эксгравца сборной России по футболу Алексея Бугаева, осенью 2024 года заключившего контракт с министерством обороны РФ. Об этом сообщили российские пропагандистские и оппозиционные СМИ.

"К сожалению, это правда. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", – сказал отец оккупанта в комментарии россиянам.

По данным росСМИ, Бугаев ушел воевать после того, как в сентябре был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Сейчас, по словам юриста Бугаева Антона Смирнова, из-за боевых действий тело ликвидированного захватчика не могут унести.

28 декабря 2024 года главком Сырский заявил, что в текущем году потери России в войне составляют более 400 000 военных убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 декабря украинские военные ликвидировали 785 930 оккупантов.