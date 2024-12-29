ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної Росії з футболу Олексія Бугаєва – розЗМІ
Олексій Бугаєв (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Збройні сили України ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу Олексія Бугаєва, який восени 2024 року уклав контракт із міністерством оборони РФ. Про це повідомили російські пропагандистські та опозиційні медіа.

"На жаль, це правда. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", – сказав батько окупанта в коментарі росіянам.

За даними росЗМІ, Бугаєв пішов воювати після того, як у вересні був засуджений до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму за спробу збуту наркотиків. Зараз, за словами юриста Бугаєва Антона Смирнова, через бойові дії тіло ліквідованого загарбника не можуть забрати.

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