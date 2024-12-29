Бугаєв пішов воювати після того, як у вересні був засуджений до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму за спробу збуту наркотиків

Олексій Бугаєв (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Збройні сили України ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу Олексія Бугаєва, який восени 2024 року уклав контракт із міністерством оборони РФ. Про це повідомили російські пропагандистські та опозиційні медіа.

"На жаль, це правда. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", – сказав батько окупанта в коментарі росіянам.

За даними росЗМІ, Бугаєв пішов воювати після того, як у вересні був засуджений до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму за спробу збуту наркотиків. Зараз, за словами юриста Бугаєва Антона Смирнова, через бойові дії тіло ліквідованого загарбника не можуть забрати.

28 грудня 2024 року головком Сирський заявив, що у поточному році втрати Росії у війні становлять понад 400 000 військових вбитими та пораненими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 грудня українські військові ліквідували 785 930 окупантів.