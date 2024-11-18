Прихильник РФ Тимощук виграв суд у Лозанні проти Української асоціації футболу

CAS вирішив, що до 11 березня 2022 року Тимощук нібито не вчинив дій, які б стали підставою для дисциплінарних санкцій

Анатолій Тимощук (Фото: Х)

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні скасував рішення дисциплінарного комітету Української асоціації футболу щодо колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, пише Tribuna.com. Тренер пітерського Зеніту оскаржував санкції, накладені на нього через роботу в Росії.

У березні 2022 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення про санкції щодо Тимощука через те, що той після початку повномасштабної війни Росії проти України не припинив свою роботу в тренерському штабі Зеніту і не засудив агресію Росії.

Через це Тимощука позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю в Україні.

Тимощук намагався оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ, але успіхів не мав. Згодом він звернувся до CAS, який скасував рішення українських футбольних органів. Суд аргументував своє рішення тим, що в період до 11 березня 2022 року Тимощук нібито не здійснив жодних дій, що могли б стати підставою для застосування дисциплінарних санкцій.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", – прокоментували в УАФ.