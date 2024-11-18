Поклонник РФ Тимощук выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола

CAS решил, что до 11 марта 2022 года Тимощук якобы не совершил действий, которые стали основанием для дисциплинарных санкций

Анатолий Тимощук (Фото: Х)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола в отношении бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, пишет Tribuna.com. Тренер питерского Зенита оспаривал санкции, наложенные на него из-за работы в России.

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В марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о санкциях в отношении Тимощука из-за того, что тот после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил свою работу в тренерском штабе Зенита и не осудил агрессию России.

Поэтому Тимощука лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине.

Тимощук пытался обжаловать это решение в Апелляционном комитете УАФ, но успехов не имел. Впоследствии он обратился к CAS, отменившему решение украинских футбольных органов. Суд аргументировал свое решение тем, что в период до 11 марта 2022 Тимощук якобы не предпринял никаких действий, которые могли бы стать основанием для применения дисциплинарных санкций.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", – прокомментировали в УАФ.