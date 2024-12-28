Втрати Росії у війні у 2024 році перевищили 400 000 вбитими й пораненими – Сирський

Втрати окупантів за час повномасштабної війни наближаються до 800 000 вбитими та пораненими

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

У поточному році втрати Росії у війні склали понад 400 000 військових вбитими та пораненими. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Головком провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік.

"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати залучених у наступі окупантів уже перевищили 421 000 осіб вбитими й пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", – заявив Сирський.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії вже склали приблизно 785 000 військових.

8 грудня 2024 року Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.

Того самого дня Зеленський заявив, що безповоротні втрати України становлять 43 000 військовослужбовців. А оновлені дані про російські втрати перевищують 750 000 людей. Це 198 000 убитих росіян та понад 550 000 поранених.