Потери оккупантов за время полномасштабной войны приближаются к 800 000 убитым и раненым

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

В текущем году потери России в войне составили более 400 000 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Главком провел совещание по итогам деятельности ВСУ за 2024 год.

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери привлеченных в наступлении оккупантов уже превысили 421 000 человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину", — заявил Сырский.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения потери России уже составили около 785 000 военных.

8 декабря 2024 года Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.

В тот же день Зеленский заявил, что безвозвратные потери Украины составляют 43 000 военнослужащих. А обновленные данные о российских потерях превышают 750 000 человек. Это 198 000 убитых и более 550 000 раненых.