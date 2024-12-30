На Донеччині армія РФ втрачає по 1700 вбитими та пораненими на день – Сирський

За словами головкома, ворог продовжує тактику м'ясних штурмів, що призводить до значних втрат із боку РФ

Фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками роботи у підрозділах і частинах, які обороняють Донецьку область, заявив, що останнім тижнем російські війська втрачають до 1700 осіб на добу.

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За його словами, ворог продовжує використовувати тактику м'ясних штурмів.

"Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 000. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині", – зазначив головком.

Сирський повідомив, що з командирами були розроблені заходи для покращення ефективності ураження противника, надійного утримання позицій, безперебійного постачання боєприпасів і дронів, а також посилення підрозділів, які захищають передову лінію.

Особливу увагу було приділено забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним і організації швидкої евакуації поранених військових.

"Наша мета на цьому напрямку — максимальне знищення ворога та його резервів", – підсумував головком.

28 грудня 2024 року Сирський заявив, що у поточному році втрати Росії у війні становлять понад 400 000 військових вбитими та пораненими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 грудня українські військові ліквідували 787 940 окупантів.