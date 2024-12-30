На Донеччині армія РФ втрачає по 1700 вбитими та пораненими на день – Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками роботи у підрозділах і частинах, які обороняють Донецьку область, заявив, що останнім тижнем російські війська втрачають до 1700 осіб на добу.
За його словами, ворог продовжує використовувати тактику м'ясних штурмів.
"Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 000. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині", – зазначив головком.
Сирський повідомив, що з командирами були розроблені заходи для покращення ефективності ураження противника, надійного утримання позицій, безперебійного постачання боєприпасів і дронів, а також посилення підрозділів, які захищають передову лінію.
Особливу увагу було приділено забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним і організації швидкої евакуації поранених військових.
"Наша мета на цьому напрямку — максимальне знищення ворога та його резервів", – підсумував головком.
- 28 грудня 2024 року Сирський заявив, що у поточному році втрати Росії у війні становлять понад 400 000 військових вбитими та пораненими.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 грудня українські військові ліквідували 787 940 окупантів.