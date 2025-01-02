Покровск. Россия не хочет большого городского боя и пытается его обойти

Покровск является приоритетной целью для россиян, однако воевать в городской застройке они не хотят

На въезде в город повреждена стелла (Фото: Покровская городская военная администрация)

Покровское направление остается одним из самых горячих на всем фронте, однако россияне надеются избежать боев непосредственно в городе. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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Комментируя то, что сейчас россияне атакуют преимущественно с южного фланга, который ближе к Кураховскому направлению, спикер ВСУ отметил: "Для них это действительно приоритетная цель. Они действительно пытаются как-то обойти город, потому что там менее поверхностная застройка. Они не хотят ввязываться в еще один крупный городской бой".

Он подчеркнул, что Покровск – это не маленький и хорошо укрепленный город, поэтому оккупанты пытаются обходить его и отрезать пути сообщения, логистические артерии.

"Пока им это не удается. Сейчас в сам город Покровск они не вошли, а бои идут в соседних населенных пунктах, обычно уровня поселка", – рассказал Трегубов.

По его словам, в основном РФ атакует Покровское направление малыми штурмовыми группами: атаковали, затем пытаются закрепиться, а дальше либо выбиты, либо закрепились.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что за минувшие сутки, 1 января, на Покровском направлении украинские воины остановили 38 штурмовых и наступательных действий россиян в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лысовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Поветского, Новопокровского, Новооленовки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

Это самое большое количество атак, всего по фронту было зафиксировано 140 боестолкновений.

Покровская городская военная администрация сообщила, что утром 2 января россияне ударили по Покровску управляемыми авиабомбами (КАБами), в результате чего пострадала городская инфраструктура, в том числе стела на въезде в город. Взрыв повредил конструкцию, и одну из ее букв отбросило к дороге.

Покровск и Курахово на карте DeepState

30 декабря Сырский сообщил, что в последнюю неделю российские войска теряют в Донецкой области до 1700 человек в сутки.

По данным Минобороны, в декабре 2024 года зафиксированы наибольшие безвозвратные и санитарные потери живой силы агрессора – 48 670 человек, что стало рекордным показателем с начала вторжения.

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