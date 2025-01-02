Покровськ. Росія не хоче великого міського бою і намагається його обійти

Покровськ є пріоритетною ціллю для росіян, однак воювати у міській забудові вони не хочуть

На вʼїзді в місто пошкоджено стелу (Фото: Покровська міська військова адміністрація)

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті, проте росіяни сподіваються уникнути боїв безпосередньо у місті. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Коментуючи те, що наразі росіяни атакують переважно з південного флангу, який ближче до Курахівського напрямку, речник ЗСУ зазначив: "Для них це дійсно пріоритетна ціль. Вони дійсно намагаються якось обійти місто, тому що там менш поверхова забудова. Вони не хочуть ув'язуватись у ще один великий міський бій".

Він наголосив, що Покровськ – це не маленьке і добре укріплене місто, тому окупанти намагаються обходити його та відрізати шляхи сполучення, логістичні артерії.

"Наразі їм це не вдається. Наразі у саме місто Покровськ вони не увійшли, а бої йдуть у сусідніх населених пунктах, зазвичай рівня селища", – розповів Трегубов.

За його словами, здебільшого РФ атакує Покровський напрямок малими штурмовими групами: атакували, потім намагаються закріпитись, а далі або вибиті, або закріпились.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що за минулу добу, 1 січня, на Покровському напрямку українські воїни зупинили 38 штурмових і наступальних дій росіян у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

Це найбільша кількість атак, загалом по всьому фронту було зафіксовано 140 боєзіткнень.

Покровська міська військова адміністрація повідомила, що зранку 2 січня росіяни завдали по Покровську удару керованими авіабомбами (КАБами), внаслідок чого постраждала міська інфраструктура, зокрема стела на в’їзді до міста. Вибух пошкодив конструкцію, і одну з її літер відкинуло до дороги.

Покровськ і Курахове на мапі DeepState

30 грудня Сирський повідомив, що останнім тижнем російські війська втрачають у Донецькій області до 1700 осіб на добу.

За даними Міноборони, у грудні 2024 року зафіксовано найбільші безповоротні та санітарні втрати живої сили агресора – 48 670 осіб, що стало рекордним показником від початку вторгнення.

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