Втрати армії Росії у 2024 році становили приблизно 36 мотострілецьких дивізій

У грудні 2024 року зафіксовано найбільші безповоротні та санітарні втрати живої сили агресора — 48 670 осіб

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Протягом 2024 року Сили оборони ліквідували 430 790 російських окупантів, це близько 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

У грудні 2024 року зафіксовано найбільші безповоротні та санітарні втрати живої сили агресора — 48 670 осіб, що стало рекордним показником від початку вторгнення. У листопаді втрати становили 45 720 росіян.

Протягом року українські військові знищили 3689 ворожих танків, 8956 бронемашин, 13 050 артилерійських систем, 313 РСЗВ і 407 засобів ППО. Найбільші втрати танків сталися в травні — 428 одиниць, а бронетехніки — у жовтні — 923 одиниці. Найбільше артилерії було знищено в липні — 1520 одиниць.

У листопаді 2024 року зафіксовано найбільшу кількість знищених ворожих автомобілів — 2469, а загальна кількість за рік становила 21 345 одиниць.

28 грудня 2024 року Сирський заявив, що у поточному році втрати Росії у війні становлять понад 400 000 військових вбитими та пораненими.

З початку курської операції, за його словами, Росія втратила на цьому напрямку понад 38 000 солдатів.