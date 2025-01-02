Потери армии России в 2024 году составили примерно 36 мотострелковых дивизий

В декабре 2024 года зафиксированы наибольшие безвозвратные и санитарные потери живой силы агрессора – 48 670 человек

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

В течение 2024 года Силы обороны ликвидировали 430 790 российских оккупантов, это около 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В декабре 2024 года зафиксированы наибольшие безвозвратные и санитарные потери живой силы агрессора – 48 670 человек, что стало рекордным показателем с начала вторжения. В ноябре потери составили 45 720 россиян.

В течение года украинские военные уничтожили 3689 вражеских танков, 8956 бронемашин, 13 050 артиллерийских систем, 313 РСЗО и 407 средств ПВО. Наибольшие потери танков произошли в мае – 428 единиц, а бронетехники – в октябре, 923 единицы. Больше всего артиллерии было уничтожено в июле – 1520 единиц.

В ноябре 2024 года зафиксировано наибольшее количество уничтоженных вражеских автомобилей – 2469, а общее количество за год составило 21 345 единиц.

28 декабря 2024 года Сырский заявил, что в текущем году потери России в войне составляют более 400 000 военных убитыми и ранеными.

С начала курской операции, по его словам, Россия потеряла на этом направлении более 38 000 солдат.