У Покровській громаді не залишилось дітей, у самому місті ще 7000 людей – МВА
З Покровської громади Донецької області евакуювали усіх дітей. У самому Покровську залишається 7000 людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк.
За його словами, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Дітей у громаді немає – були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.
Евакуація сповільнилася: на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають поадресно.
- 2 січня 2025 року повідомлялося, що Росія не хоче великого міського бою у Покровську і намагається обійти місто.
- 14 січня повідомлялося, що у зведеннях Генштабу більше немає Курахівського напрямку, але бої тривають. Річ у тому, що військовими була перерозподілена система напрямків.