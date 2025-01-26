У Покровській громаді не залишилось дітей, у самому місті ще 7000 людей – МВА
Жителька Покровська (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

З Покровської громади Донецької області евакуювали усіх дітей. У самому Покровську залишається 7000 людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Дітей у громаді немає – були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.

Евакуація сповільнилася: на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають поадресно.

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