У Покровській громаді не залишилось дітей, у самому місті ще 7000 людей – МВА

Евакуація сповільнилася: на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб

Жителька Покровська (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

З Покровської громади Донецької області евакуювали усіх дітей. У самому Покровську залишається 7000 людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, у Покровську залишається близько 7000 людей, загалом у громаді – 10 000. Дітей у громаді немає – були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.

Евакуація сповільнилася: на добу з Покровська можуть виїжджати не більше п'яти-шести осіб. Точок збору вже немає, людей забирають поадресно.