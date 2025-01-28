ГВА: В Покровске стало больше мест, куда не могут проехать спасатели и эвакуационные авто

Сергей Добряк призвал людей, родственники которых все еще остаются в Покровске, уговорить их эвакуироваться

Покровск (Фото: Maria Senovilla/EPA)

В Покровске Донецкой области сейчас сложная ситуация с безопасностью и есть проблемные районы, куда уже не доезжают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

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Он призвал людей, родственники которых все еще остаются в Покровске или общине, уговорить их эвакуироваться.

"Последнюю неделю стало больше мест в городе, куда не может приехать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не дай бог рядом дом там будет гореть, и чтобы не перекинулось пламя на дом, где люди живут", — сказал Добряк.

Он добавил, что есть проблемные участки, куда уже не доезжают спасатели, специалисты ГВА и эвакуационные автомобили. Жителям этих районов, желающим эвакуироваться, приходится выходить пешком, заявил Добряк.

2 января 2025 года сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.

26 января Добряк заявил, что из Покровской общины эвакуировали всех детей. В Покровске остается 7000 человек.