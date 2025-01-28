ГВА: В Покровске стало больше мест, куда не могут проехать спасатели и эвакуационные авто
В Покровске Донецкой области сейчас сложная ситуация с безопасностью и есть проблемные районы, куда уже не доезжают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
Он призвал людей, родственники которых все еще остаются в Покровске или общине, уговорить их эвакуироваться.
"Последнюю неделю стало больше мест в городе, куда не может приехать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не дай бог рядом дом там будет гореть, и чтобы не перекинулось пламя на дом, где люди живут", — сказал Добряк.
Он добавил, что есть проблемные участки, куда уже не доезжают спасатели, специалисты ГВА и эвакуационные автомобили. Жителям этих районов, желающим эвакуироваться, приходится выходить пешком, заявил Добряк.
- 2 января 2025 года сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.
- 26 января Добряк заявил, что из Покровской общины эвакуировали всех детей. В Покровске остается 7000 человек.