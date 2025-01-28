Через ракетний удар РФ по Миколаєву загинули дві жінки
Ввечері росіяни атакували Миколаїв – загинули дві жінки. Про це повідомив голова обладміністрації Віталій Кім.
Через російський ракетний удар по місту загинули дві працівниці підприємства, написав він.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що було влучання по приватному підприємству.
Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Інших подробиць наразі немає.
Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 19:58, відбій – о 20:31.
- У ніч проти 28 січня Росія влаштувала дронову атаку на Харків, що призвело до масштабної пожежі на цивільному підприємстві.
- У Покровську на Донеччині росіяни вдарили дроном по цивільному авто з написом "люди" – загинула людина, двоє поранених.