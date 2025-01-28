Росія завдала дронового удару по Харкову, почалася масштабна пожежа – фото, відео

У ніч проти 28 січня Росія влаштувала дронову атаку на Харків, що призвело до масштабної пожежі на цивільному підприємстві. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Удару було завдано по Новобаварському району міста. Вогонь охопив 1500 квадратних кілометрів, горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу локалізовано, працювали понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, дві людини постраждали, в них гостра реакція на стрес. Це жінка 1955 року народження та дитина 2015-го.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару "шахеда" пошкоджено газову трубу і пʼять авто. Атака сталася близько 00:35.

Росія майже щоночі атакує Україну безпілотниками, запускаючи як ударні дрони, так і імітатори, щоб розосередити українську ППО.

З вечора 26 січня і в ніч проти 27-го Росія атакувала Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Були наслідки у чотирьох областях.

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