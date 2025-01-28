Россия нанесла дроновый удар по Харькову, начался масштабный пожар – фото, видео

В ночь на 28 января Россия устроила дроновую атаку на Харьков, что привело к масштабному пожару на гражданском предприятии. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Удар был нанесен по Новобаварскому району города. Огонь охватил 1500 квадратных километров, горели производственные помещения.

В 02:36 пожар локализован, работали более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, два человека пострадали, у них острая реакция на стресс. Это женщина 1955 года рождения и ребенок 2015-го.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара "шахеда" повреждена газовая труба и пять авто. Атака произошла около 00:35.

Россия почти каждую ночь атакует Украину беспилотниками, запуская как ударные дроны, так и имитаторы, чтобы рассредоточить украинскую ПВО.

С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Были последствия в четырех областях.

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