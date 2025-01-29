Россия запустила по Украине "Искандер-М", ударные дроны и имитаторы: есть последствия

Есть последствия от вражеских атак в Николаевской, Одесской, Харьковской, Киевской и Сумской областях

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

С вечера 28 января и в ночь на 29-е Россия снова атаковала Украину беспилотниками и одной ракетой. В общей сложности государство-агрессор выпустило 57 ударных дронов и имитаторов. Есть последствия в пяти областях, сообщили воздушные силы ВСУ.

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Поздно вечером 28 января стало известно об ударе баллистической ракетой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины.

По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 29 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

14 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

В частности, сообщалось, что обломки вражеского беспилотника упали неподалеку от станции метро в Дарницком районе столицы. Позже была еще одна атака на столицу – обломки упали в Деснянском районе.