Россия запустила по Украине "Искандер-М", ударные дроны и имитаторы: есть последствия
С вечера 28 января и в ночь на 29-е Россия снова атаковала Украину беспилотниками и одной ракетой. В общей сложности государство-агрессор выпустило 57 ударных дронов и имитаторов. Есть последствия в пяти областях, сообщили воздушные силы ВСУ.
РФ запустила баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.
Поздно вечером 28 января стало известно об ударе баллистической ракетой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины.
По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 29 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.
14 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.
В частности, сообщалось, что обломки вражеского беспилотника упали неподалеку от станции метро в Дарницком районе столицы. Позже была еще одна атака на столицу – обломки упали в Деснянском районе.
- Минувшей ночью, 28 января, во время российской атаки ударными дронами в Киевской области обломки сбитой цели повредили помещение, в котором находился музей ретроавтомобилей.
- Также известно о последствиях в Харькове, Одессе и Чернигове.