РФ запустила по Україні "Іскандер-М", ударні дрони та імітатори: є наслідки

Є наслідки від ворожих атак на Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Київщині та Сумщині

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

З вечора 28 січня і в ніч проти 29-го Росія знову атакувала Україну безпілотниками та однією ракетою. Загалом держава-агресорка випустила 57 ударних дронів і імітаторів. Є наслідки у п’яти областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пізно ввечері 28 січня стало відомо про удар балістичною ракетою по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві жінки.

Станом на 09:30 підтверджено знищення 29 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Зокрема, повідомлялось, що уламки ворожого безпілотника впали неподалік від станції метро в Дарницькому районі столиці. Згодом була ще одна атака на столицю – уламки впали у Деснянському районі.