РФ запустила по Україні "Іскандер-М", ударні дрони та імітатори: є наслідки
З вечора 28 січня і в ніч проти 29-го Росія знову атакувала Україну безпілотниками та однією ракетою. Загалом держава-агресорка випустила 57 ударних дронів і імітаторів. Є наслідки у п’яти областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
РФ запустила балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму.
Пізно ввечері 28 січня стало відомо про удар балістичною ракетою по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві жінки.
Станом на 09:30 підтверджено знищення 29 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.
Зокрема, повідомлялось, що уламки ворожого безпілотника впали неподалік від станції метро в Дарницькому районі столиці. Згодом була ще одна атака на столицю – уламки впали у Деснянському районі.
- Минулої ночі, 28 січня, під час російської атаки ударними дронами у Київській області уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів.
- Також відомо про наслідки в Харкові, Одесі та Чернігові.