На Київщині через дронову атаку пошкоджено музей ретроавтомобілів – фото

Загалом є наслідки атаки "шахедів" у чотирьох районах Київської області

Фото: Київська ОВА

Під час російської атаки ударними дронами в ніч проти 28 січня у Київській області уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків глави Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Держслужба з надзвичайних ситуацій загасила пожежу на площі 600 квадратних метрів. Попередньо, в ангарі знищено дев’ять транспортних засобів та 27 пошкоджено.

Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі.

Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.