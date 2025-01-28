Росія атакувала ударними дронами Одесу і Чернігів: є руйнування і пожежі

Shahed (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 28 січня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Відомо про наслідки в Одесі і Чернігові.

Мер Одеси Геннадій Труханов зранку повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, зафіксовано падіння уламків "шахеда", внаслідок чого частково зруйновано два приватні будинки.

За пів години на місці було локалізовано пожежу.

Також в ніч проти 28 січня Росія влаштувала дронову атаку на Харків, що призвело до масштабної пожежі на цивільному підприємстві.

Росія майже щоночі атакує Україну безпілотниками, запускаючи як ударні дрони, так і імітатори, щоб розосередити українську ППО.

З вечора 26 січня і в ніч проти 27-го Росія атакувала Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Були наслідки у чотирьох областях.

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