Россия атаковала ударными дронами Одессу и Чернигов: есть разрушения и пожары

Shahed (Фото: Pacific Press)

В ночь на 28 января Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Известно о последствиях в Одессе и Чернигове.

Мэр Одессы Геннадий Труханов утром сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание четырех легковых автомобилей.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

По информации начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, зафиксировано падение обломков "шахеда", в результате чего частично разрушены два частных дома.

Через полчаса на месте был локализован пожар.

Также в ночь на 28 января Россия устроила дроновую атаку на Харьков, что привело к масштабному пожару на гражданском предприятии.

Россия почти каждую ночь атакует Украину беспилотниками, запуская как ударные дроны, так и имитаторы, чтобы рассредоточить украинскую ПВО.

С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Были последствия в четырех областях.

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