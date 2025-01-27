В Запорожье уже 14 погибших из-за удара России 500-килограммовыми авиабомбами 8 января

Россия запустила ФАБ-500 с УМПК по Запорожью, это была одна из самых больших атак на областной центр

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье увеличилось количество жертв в результате российской атаки на город 8 января. Об этом сообщила секретарь Запорожского горсовета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

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Она написала, что в городской больнице умерла женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за ее жизнь.

Российский удар 8 января был самым масштабным для Запорожья по количеству пострадавших.

По состоянию на утро 10 января было известно, что 13 человек погибли, 123 получили ранения, среди которых 66 находились в больницах (11 в тяжелом состоянии в реанимации), 50 – на амбулаторном лечении.

Удар по густонаселенному району произошел в час пик (15:30-16:00), когда жители возвращались с работы. Уничтожены две маршрутки, погибли пассажиры. В трамвае погибли два человека. Повреждены 36 автомобилей.

Предварительно сообщалось об ударе КАБ, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).

Национальная полиция опубликовала видео первых минут после удара.

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