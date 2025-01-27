В Ивано-Франковской области атакован объект инфраструктуры, начались пожары – фото

Вражеские дроны фиксировали также в Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях

Спасатели ликвидируют пожар в Ивано-Франковской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 27 января Россия атаковала дронами запад Украины. В Ивано-Франковской области враг целился по объектам критической инфраструктуры, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

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По ее словам, в регионе возникли пожары, на месте работают соответствующие службы. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив добавил, что враг пытался наносить удары и по городу, но силы противовоздушной обороны отразили атаку.

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар на одном из объектов инфраструктуры произошел на двух локациях. Пожар площадью 100 кв. м удалось ликвидировать, а возгорание на площади 500 кв. м еще пытаются потушить.

С последствиями вражеской атаки в регионе борются 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.

Дрон также был зафиксирован во Львовской области, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий. Тревога в регионе длилась с05:35 по 06:25, однако вызовы спасательных служб не фиксировались.

"Воздушное пространство Львовской области пересек вражеский беспилотник. Вглубь нашей области он не заходил, вскоре повернул в Тернопольскую область", – сообщил он и отметил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В Тернопольской области были сбиты два дрона-камикадзе, сообщил председатель ОВА Вячеслав Негода. По предварительным данным, обломки упали в районе населенных пунктов Бучач и Бережаны.

В Хмельницкой области противовоздушная оборона уничтожила семь вражеских "шахедов". В результате атаки повреждены окна и фасад дома, информации о травмированных или погибших не поступало, отметил председатель ОВА Сергей Тюрин.

27 января враг атаковал также Днепр и область. Повреждены многоэтажные дома, пострадавших нет.

Кроме этого пять регионов России находились под атакой дронов. По данным Минобороны РФ, зафиксировано 32 БПЛА.