В Ивано-Франковской области атакован объект инфраструктуры, начались пожары – фото
В ночь на 27 января Россия атаковала дронами запад Украины. В Ивано-Франковской области враг целился по объектам критической инфраструктуры, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
По ее словам, в регионе возникли пожары, на месте работают соответствующие службы. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив добавил, что враг пытался наносить удары и по городу, но силы противовоздушной обороны отразили атаку.
Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар на одном из объектов инфраструктуры произошел на двух локациях. Пожар площадью 100 кв. м удалось ликвидировать, а возгорание на площади 500 кв. м еще пытаются потушить.
С последствиями вражеской атаки в регионе борются 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.
Дрон также был зафиксирован во Львовской области, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий. Тревога в регионе длилась с05:35 по 06:25, однако вызовы спасательных служб не фиксировались.
"Воздушное пространство Львовской области пересек вражеский беспилотник. Вглубь нашей области он не заходил, вскоре повернул в Тернопольскую область", – сообщил он и отметил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
В Тернопольской области были сбиты два дрона-камикадзе, сообщил председатель ОВА Вячеслав Негода. По предварительным данным, обломки упали в районе населенных пунктов Бучач и Бережаны.
В Хмельницкой области противовоздушная оборона уничтожила семь вражеских "шахедов". В результате атаки повреждены окна и фасад дома, информации о травмированных или погибших не поступало, отметил председатель ОВА Сергей Тюрин.
- 27 января враг атаковал также Днепр и область. Повреждены многоэтажные дома, пострадавших нет.
- Кроме этого пять регионов России находились под атакой дронов. По данным Минобороны РФ, зафиксировано 32 БПЛА.