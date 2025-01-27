На Івано-Франківщині атаковано об’єкт інфраструктури, почалися пожежі – фото
Рятувальники ліквідують пожежу на Івано-Франківщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 27 січня Росія атакувала дронами захід України. В Івано-Франківській області ворог цілився по об’єктах критичної інфраструктури, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, в регіоні виникли пожежі, на місці працюють відповідні служби. Повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків додав, що ворог намагався завдавати ударів й по місту, але сили протиповітряної оборони відбили атаку.

Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пожежа на одному з об’єктів інфраструктури сталася на двох локаціях. Пожежу площею 100 кв. м вдалося ліквідувати, а загоряння на площі 500 кв. м ще намагаються загасити.

З наслідками ворожої атаки в регіоні борються 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

На Івано-Франківщині атаковано об’єкт інфраструктури, почалися пожежі – фото

Дрон також було зафіксовано у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Тривога в регіоні тривала з05:35 по 06:25, однак викликів рятувальних служб не фіксували.

"Повітряний простір Львівщини перетнув ворожий безпілотник. Углиб нашої області він не заходив, невдовзі повернув на Тернопільщину", – повідомив він і зазначив, що всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

В Тернопільській області було збито два дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода. За попередніми даними, уламки впали в районі населених пунктів Бучач та Бережани.

У Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила сім ворожих "шахедів". Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку, інформації про травмованих чи загиблих не надходило, зазначив голова ОВА Сергій Тюрін.

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