На Івано-Франківщині атаковано об’єкт інфраструктури, почалися пожежі – фото

Ворожі дрони фіксували також у Тернопільській, Львівській та Хмельницькій областях

Рятувальники ліквідують пожежу на Івано-Франківщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 27 січня Росія атакувала дронами захід України. В Івано-Франківській області ворог цілився по об’єктах критичної інфраструктури, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, в регіоні виникли пожежі, на місці працюють відповідні служби. Повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків додав, що ворог намагався завдавати ударів й по місту, але сили протиповітряної оборони відбили атаку.

Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пожежа на одному з об’єктів інфраструктури сталася на двох локаціях. Пожежу площею 100 кв. м вдалося ліквідувати, а загоряння на площі 500 кв. м ще намагаються загасити.

З наслідками ворожої атаки в регіоні борються 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Дрон також було зафіксовано у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Тривога в регіоні тривала з05:35 по 06:25, однак викликів рятувальних служб не фіксували.

"Повітряний простір Львівщини перетнув ворожий безпілотник. Углиб нашої області він не заходив, невдовзі повернув на Тернопільщину", – повідомив він і зазначив, що всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

В Тернопільській області було збито два дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода. За попередніми даними, уламки впали в районі населених пунктів Бучач та Бережани.

У Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила сім ворожих "шахедів". Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку, інформації про травмованих чи загиблих не надходило, зазначив голова ОВА Сергій Тюрін.

27 січня ворог атакував також Дніпро та область. Пошкоджено багатоповерхові будинки, постраждалих немає.

Окрім цього, п'ять регіонів Росії перебували під атакою дронів. За даними Міноборони РФ, зафіксовано 32 БпЛА.