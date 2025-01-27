У Запоріжжі вже 14 загиблих через удар Росії 500-кілограмовими авіабомбами 8 січня

Росія запустила ФАБ-500 з УМПК по Запоріжжю, це була одна з найбільших атак на обласний центр

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки на місто 8 січня. Про це повідомила секретарка Запорізької міськради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко.

Вона написала, що у міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані. Лікарі до останнього боролися за її життя.

Російський удар 8 січня був наймасштабнішим для Запоріжжя за кількістю постраждалих.

Станом на ранок 10 січня було відомо, що 13 людей загинули, 123 отримали поранення, серед яких 66 перебували у лікарнях (11 у важкому стані в реанімації), 50 – на амбулаторному лікуванні.

Удар по густонаселеному району стався в годину пік (15:30–16:00), коли мешканці поверталися з роботи. Знищено дві маршрутки, загинули пасажири. У трамваї загинули дві людини. Пошкоджено 36 автівок.

Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).

Національна поліція опублікувала відео перших хвилин після удару.

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